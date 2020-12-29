Союз писателей Украины прекратит публиковать авторов из России и Белоруссии

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) прекратит публиковать авторов из стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях «выступили против территориальной целостности Украины». Об этом пишет Украинская литературная газета со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего в «санкционный» список союза вошли 16 государств: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан. Исключения будут сделаны лишь для умерших классиков и авторов, которые «публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации».

Кроме того, организация прекратит проводить творческие вечера, конференции и круглые столы с дипломатами этих стран, а также будет требовать от своих членов не участвовать в мероприятиях, которые были инициированы их представителями.

Ранее государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввоз в страну из России трех детских книг, в которых была обнаружена «пропаганда государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». В частности, в одной из книжек был изображен российский танк.

В конце 2016 года Петр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины, подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио. Начиная с 2017 года, орган выдал свыше 29 тысяч таких документов и более четырех тысяч раз отказал в выдаче разрешений.