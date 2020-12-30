Белорусские силовики установят КПП в местах новогодних гуляний

Белорусские силовики 31 декабря оцепят по периметру все места массовых новогодних гуляний в Минске и установят на входах КПП для досмотра отдыхающих. Об этом пишет портал Tut.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

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Так, управление попросило граждан в новогоднюю ночь воздержаться от нарушения общественного порядка и проявлять бдительность к возможным провокациям. Жителям Минска будет запрещено приносить в места массовых гуляний любую пиротехнику и напитки в стеклянной таре. Движение транспорта в центре белорусской столице в ночь с 31 декабря на 1 января будет перекрыто.

Власти города также попросили всех отдыхающих прибыть на места празднования заблаговременно, чтобы исключить большие скопления людей на КПП. В районах гуляний будут дежурить усиленные подразделения милиции и ОМОН. Белорусов с протестной символикой пригрозили задерживать.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.