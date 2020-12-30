«Народное посольство» Белоруссии в Германии начало выдавать паспорта

«Народное посольство» Белоруссии в Германии начало выпускать и выдавать альтернативные паспорта. Об этом пишет Deutsche Welle.

Получить паспорт может любой желающий независимо от своего гражданства. Единственное требование — подписать заявление о том, что человек «не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении». Альтернативный документ уже получили около сотни человек.

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Он оформлен в цветах бело-красно-белого флага, в документе 16 страниц, где указаны стандартные данные о владельце. Помимо них, обладатель паспорта может указать информацию о своих домашних животных и посещенных странах мира. Надпись в документе гласит, что он годен «на протяжении времени, пока владелец документа не поддерживает диктатуру». Организаторы акции предупреждают, что он все же не имеет юридической силы.

Паспорт оформляют около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом напротив здания, где находится официальное диппредставительство Белоруссии. Так как выдача документов пришлась на период между католическим Рождеством и Новым годом, один из организаторов Тарас Сякерка решил выдавать паспорта в костюме Деда Мороза.

11 декабря бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла участие в виртуальном открытии «народных посольств» в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее. В Шотландии и Каталонии появились «народные консульства».

В декларация о создании «народных посольств» говорится, что белорусы за рубежом не признают легитимным избрание 9 августа Александра Лукашенко. Официальный МИД и посольства «не обладают демократической легитимностью» для представления интересов Белоруссии и ее диаспоры, сказано в документе.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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