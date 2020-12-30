Из жизни
 
Последние новости
Зеленского не оказалось в списке новогодних поздравлений от Путина
Переехавшая в Турцию россиянка назвала лучшее время для поездки в страну
Honda решила уйти из России
Украина пригрозила России «адским» сценарием по Крыму в 2021 году
В Google-документах обнаружили опасную уязвимость
Москвичка пришла на бесплатный массаж и едва избежала изнасилования 
Турция и США создали рабочую группу по С-400
Раскрыты масштабы роста цен на загородные дома в России
Путин подписал закон о минимальной цене на табак
Новости партнеров
Прослушать новость

Водитель случайно нашел угнанный у него 17 лет назад автомобиль

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: Bruno / Wikimedia

Житель американского штата Вирджиния случайно нашел угнанный у него 17 лет назад автомобиль Chevrolet Camaro 1969 года — Hugger Orange. Об этом пишет информационный портал UPI.

Томми Кук (Tommy Cook) рассказал, что его оранжевый Camaro украли из автомастерской в 2003 году. Мужчина сообщил об угоне в полицейский участок округа Принц Уильям и регулярно обновлял статус, чтобы патрульные не прекращали поиск. «Я знал, что настанет день, когда я верну машину», — подчеркнул американец.

В 2020 году друг попросил Кука помочь ему купить Chevrolet Camaro 1968 года. Когда приятели приехали к автоцентр, то внимание Кука привлек стоявший в гараже Chevrolet Camaro 1969 года зеленого цвета. Продавец объяснил, что изначально автомобиль был оранжевый, однако его перекрасили.

Кук посмотрел идентификационный номер транспортного средства на приборной панели и заподозрил неладное. Тогда он проверил уникальный код машины под капотом и обнаружил, что цифры совпадают с номером его пропавшего автомобиля. Американец связался с полицией, и вскоре он получил свою машину назад.

По словам Кука, с момента кражи автомобиль неоднократно улучшали и обновляли детали, в частности, в машине оказался более мощный двигатель. За 17 лет Chevrolet Camarо сменил четырех владельцев, отметил мужчина. «Люди вкладывали в нее деньги, — подчеркнул он. — Сейчас она лучше, чем в день угона. Правда, теперь она уродливого зеленого цвета».

Ранее сообщалось, что в США у грабителя угнали автомобиль, пока он совершал преступление. Ключи зажигания лежали на заднем сиденье. Их заметил прохожий, сел в машину и уехал. Владелец пожаловался в полицию, но в итоге сам оказался за решеткой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Virginia man finds stolen 1969 Camaro after 17 years
Подросток угнал машину у родителей ради поездки в «Макдоналдс» и попался
Автоугонщики врезались друг в друга во время полицейской погони и были пойманы
Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0118 октября

«Никто не узнает их судьбу»

С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
13:0525 декабря

Лев набросился на леопарда и попал на видео

12:1725 декабря

Тысячи загадочных желеобразных шариков покрыли пляж возле Лос-Анджелеса

11:0825 декабря

Диетолог назвала самый полезный сорт шоколада

Из жизни00:0116 октября
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area.

«Не переступай черту»

Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
10:1025 декабря

Мужчина наблюдал за птицами и нашел золотые монеты на десятки миллионов рублей

09:3725 декабря

Мужчина доверился кассирше и обогатился на 1,4 миллиона рублей

08:5225 декабря

Незнакомцы собрали два миллиона рублей для обокраденного 94-летнего шахтера

Из жизни00:0214 октября
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритов

Деньги с неба

Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
07:2925 декабря

Жена показала предсмертное послание умершего от COVID-19 мужа

05:2225 декабря

Посетитель пиццерии оставил 151 тысячу рублей чаевых и обогатил всех официантов

04:0425 декабря

Женщина похудела на 101 килограмм и изменилась до неузнаваемости

Россия
Путин ужесточил правила проведения митингов
«Не вижу повода не выпить»
 
Россияне назвали топ-5 своих авторитетов среди политиков и знаменитостей
Андрей МалаховЗвезды против мусора
О раздельном сборе отходов — восходящем тренде уходящего года
Путин повысил возраст молодежи
В России за сутки умерли 599 пациентов с COVID-19
Люди развития
Кто олицетворяет сегодня экономику Москвы
Все материалы
Мир
США задумали включить Кубу в список стран — спонсоров терроризма
Те, кто ушли
Самые известные люди, скончавшиеся в 2020 году
В ВОЗ назвали цель коронавируса
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Байден использует закон военного времени для борьбы с COVID-19
Это просто космос!
 
В США впервые выявили носителя «британского» коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Главу «Газпрома» задумали убрать
Россияне рассказали о важности вопросов про знак зодиака при трудоустройстве
Голубые фишки
Какие надежды связывают аналитики с акциями «Роснефти»
Подсчитаны траты россиян на новогодний стол
Онлайн и без кафе
Как менялось платежное поведение россиян во время пандемии
Российской экономике помогут по-новому
Все материалы
Силовые структуры
Россия и США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на миллиард рублей
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
Опального отца Сергия конвоировали в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
Рамиль Шамсутдинов«Деды все вымещали на нас»
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали жертвой насилия. Но это не спасет его от тюрьмы
Раскрыта дальнейшая судьба задержанного при штурме опального отца Сергия
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Главный тренер российской молодежки оценил победу над США на чемпионате мира
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Российская молодежка обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Алена Косторная«Все очень плохо»
Отмена турниров, уход Косторной к Плющенко и провал Загитовой на ТВ: 2020 год в фигурном катании
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Родители блогерши не оценили ее видео и выгнали дочь из дома
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Okko назвал самый популярный в 2020 году видеоконтент
На картах Google нашли полностью обнаженную женщину
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
В сети рассказали о самых ужасных подарках на праздники
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих»
В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
Все материалы
Стало известно, когда Honda прекратит продажи автомобилей в России
Он помнит доллар маленьким: вторая молодость Kia Mohave
Как небольшой рестайлинг полностью преобразил флагманский внедорожник Kia
ГАЗ отсудил 180 тысяч рублей за игрушечные китайские «Волги»
Российский дизайнер выбрал знаковые автомобили нулевых
Один год — одна модель. Субъективный взгляд на первое десятилетие XXI века
Porsche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
Ждем в 2021: главные премьеры наступающего года
От новых Kia Sportage и Nissan Qashqai до электрического флагмана Mercedes-Benz и кроссовера Ferrari
На Украине построили гигантский внедорожник Ukraine
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы