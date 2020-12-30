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Мурашко назвал наиболее частую причину смерти россиян

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Наиболее частой причиной смерти россиян являются сердечно-сосудистые заболевания. Ее назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Мурашко, на статистику повлияла пандемия коронавируса, так как инфекция затрагивала не только дыхательную систему и легочную ткань, но и сердечно-сосудистую систему. Из-за этого возникали различные осложнения, в том числе связанные с образованием тромбов.

В ноябре сообщалось, что тромбы в сосудах сердечной мышцы при коронавирусе образуются из-за того, что инфекция влияет на свертываемость крови. По словам кардиолога Сергея Иванова, это может привести к инфаркту миокарда, часто возникающему при острой форме заболевания.

Медик добавил, что пациентам, которые лечатся на дому, лучше всего сразу вызвать скорую помощь, если боль в груди не купируется нитроглицерином. Он отметил, что даже через несколько месяцев у переболевших наблюдается слабость и тахикардия.


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