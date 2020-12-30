Оператор российского телеканала упал в реку с корабля

Оператор санкт-петербургского интернет-телевидения «Город+» упал в реку во время съемки поднятия флага на корвете «Гремящий». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Инцидент произошел на Северной верфи, где проходила церемония поднятия флага на военном корабле. Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT, оператор хотел отойти вместе с камерой на более удобную позицию для съемки, но неожиданно поскользнулся и свалился в Неву.

Журналисты отметили, что мужчина пробыл в воде недолго, его быстро вытащили на сушу. Вскоре к месту происшествия приехали медики, которые оказали оператору помощь. Имя упавшего в реку не указывается.

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