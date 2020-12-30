Honda решила уйти из России

Японский автопроизводитель Honda заявил, что прекратит поставки новых автомобилей в Россию в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Решение уйти из страны продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций, отметил автопроизводитель. Компания планирует продолжить поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранить послепродажное обслуживание автомобилей.

В России Honda была представлена двумя моделями — CR-V и Pilot. С января по ноябрь в стране было продано всего 79 автомобилей.

В октябре стало известно, что Honda перестанет производить для Европы автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Компания также намерена прекратить производство дизельных машин, поскольку они теряют популярность. Honda сделает ставку на гибридные и электрические машины.