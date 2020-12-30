Малахов заявил о неизбежности запуска «Дома-3»

Ведущий «России 1» Андрей Малахов заявил, что реалити-шоу «Дом-3» запустят, так как это неизбежно. В интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой журналист пояснил, что у подобных передач все еще есть успех, и усомнился в верности официальных причин закрытия «Дома-2».

«Послушай, они откроют "Дом-3". Ну ты же понимаешь, к чему это идет? Это лежит на поверхности», — уверен ведущий. Он не ответил прямо, имеет ли какие-либо инсайды по поводу нового проекта.

Малахов отметил, что проект может и продолжить существовать онлайн, указав, что не знает по формату каких-либо подробностей. «Естественно, будет "Дом-3". Сейчас это все дополнительная реклама и сбор средств», — добавил он, описывая ситуацию с заявлением о закрытии «Дома-2».

«Они в линейке [передач] номер один. Это не рейтинг, это что-то другое. Может, кто-то просто увидел свою жену, которая пошла на "Дом-2"», — шутливо заключил ведущий, комментируя причины такого шага канала ТНТ.

Ранее гендиректор холдинга «Газпром-медиа» (входит ТНТ) Александр Жаров объяснил, что реалити закрыли из-за того, что в течение последних двух лет проект был нерентабельным. Он также подчеркнул, что проводившиеся ранее изменения в структуре шоу не помогли вернуть его на окупаемость.

18 декабря канал ТНТ объявил о завершении «Дома-2». Представитель телеканала указал, что решение принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект регулярно критиковали и пытались закрыть. Последний выпуск планируют показать 30 декабря.

Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но не для ТНТ. Среди кандидатов упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор». Официального подтверждения переговоров и планов возродить передачу пока нет.