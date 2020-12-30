Автор песен Синатры и Элвиса Пресли умер от коронавируса

Мексиканский поп-певец и композитор Армандо Манзанеро, чьи песни исполняли такие артисты, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, умер от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Певцу было 85 лет. 17 декабря у него был диагностирован коронавирус, а 22 декабря артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. 28 декабря он ушел из жизни.

Армандо Манзанеро считался ведущим мексиканским поп-композитором послевоенного времени и одним из самых коммерчески успешных композиторов Латинской Америки. Он занимал пост президента Мексиканского общества авторов и композиторов, а в 2014 году получил «Грэмми» за вклад в музыку.

Манзанеро выпустил несколько десятков альбомов любовных песен собственного сочинения и исполнения. В общей сложности он написал более 400 песен, которые пользовались популярностью и у других артистов.

Песни Армандо Манзанеро в разные годы исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Ширли Бэсси, Андреа Бочелли, Дионн Уорвик, Перри Комо и Кристина Агилера.

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