Власти Петербурга ослабили ограничения в режиме работы кафе и ресторанов

Власти Санкт-Петербурга ослабили ограничения, связанные с режимом работы кафе и ресторанов после Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать гостей с 6:00 до 23:00. Таким образом, городские власти отменили запрет на работу кафе и ресторанов в вечернее время. Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от 2 декабря, в период с 30 декабря по 10 января предприятиям разрешалось обслуживать посетителей только до 19:00. С 30 декабря 2020-го по 3 января 2021 года запрет на работу кафе и ресторанов сохраняется.

Помимо этого, городская администрация разрешила с 4 января открыться заведениям, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если есть отдельный вход с улицы и отсутствует доступ в другие помещения ТЦ.