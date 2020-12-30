Модель Playboy снялась в старомодном «бабушкином» бикини и восхитила фанатов

Модель Playboy опубликовала фото в откровенном старомодном наряде и порадовала подписчиков. На снимок, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

Американская манекенщица Кристин Мэй (Christine Mae) снялась в слитном вязаном купальнике лилового цвета, который в сети прозвали «бабушкиным». Ее запечатлели сидящей на кровати и с естественным макияжем.

Поклонники восхитились внешним видом Мэй в комментариях под опубликованным снимком. «Ты красотка!», «Вау, какая сексуальная», «Обожаю тебя», «Мэй, выглядишь потрясно», «Какой интересный бикини», — высказывались фанаты.

Ранее в декабре модель Playboy снялась обнаженной в океане среди акул-людоедов. 26-летнюю Марису Папен сфотографировали обнаженной под водой с галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами. Отмечается, что фотографии были сделаны в конце лета у побережья гавайского острова Оаху.