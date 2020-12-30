Россиянин сел за убийство школьника из пневматической винтовки

В Нижнем Тагиле за убийство школьника из пневматической винтовки к девяти годам колонии строгого режима приговорен 36-летний местный житель Александр Борисов. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 4 августа 2019 года Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Летний», предложил несовершеннолетнему пострелять из пневматической винтовки. В качестве цели он выбрал игравшего рядом ребенка. Часть выстрелов в потерпевшего сделал сам Борисов. Школьник скончался в результате попадания пневматического патрона в голову.

СКР возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), и статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего из хулиганских побуждений»). Борисов пытался ввести следователей в заблуждение, утверждая, что стреляли из другой его винтовки. «Фальшивую» винтовку он подкинул соседу, чтобы тот выдал ее правоохранительным органам. Однако следователи сумели установить оружие, из которого был произведен выстрел.

Выяснилось, что именно Борисов дал пневматику в руки несовершеннолетнему и руководил его действиями. Раненный пулей школьник около восьми месяцев находился в больнице Нижнего Тагила. Все это время дело вели сотрудники полиции, лишь после того, как потерпевший скончался, дело было передано в СКР.