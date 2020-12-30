Энтони Хопкинс вспомнил «тревожный звонок» из-за алкоголя

Британский актер театра и кино Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости и поделился мотивацией. Он опубликовал обращение в Instagram.

82-летний Хопкинс рассказал, что отказ от алкоголя сильно изменил его жизнь. Он решил бросить пить, когда 45 лет назад чуть не «напился до смерти», и у него был «тревожный звонок».

«Не проповедую, но в тот день я получил послание: "Ты хочешь жить или умереть?" И я сказал: "Я хочу жить". И внезапно пришло облегчение, и жизнь стала потрясающей», — заявил Хопкинс. Он признал, что у него были дни, когда он позволял себе немного выпить. Артист называл их «выходными» и «небольшими сомнениями».

Затем он поделился мотивацией со своими фанатами, страдающими от алкогольной зависимости: «Не сдавайтесь, продолжайте сражаться. Будьте смелыми, и на помощь к вам придут могучие силы». Сэр Энтони Хопкинс также поздравил подписчиков с наступающим Новым годом и понадеялся, что 2021 год его не разочарует, хоть и прошедший год был «тяжелым, полным горя и печали для многих, многих, многих людей». «Это будет лучший год», — добавил актер.

1 декабря лидер группы «Ленинград», автор строчек «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» Сергей Шнуров заявил, что бросил употреблять алкоголь. О своей трезвости он рассказал в очередном матерном стихотворении.

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