Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

Самым вредным на праздничном столе считается хлеб, заявила диетолог Анжелика Дюваль. Ее слова передает портал «Царьград».

По словам врача, новогодние праздники долгие, они приводят к набору лишних килограммов. Изобилие хлеба на новогоднем столе также может стать поводом для обращения за помощью к специалисту, добавила диетолог. Она призвала следовать принципам правильного питания и отказаться от этого продукта в праздники.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья — они могут вызвать пищевое отравление. Например, нельзя хранить долго холодец, так как его срок годности не более суток. Не стоит также долго хранить салаты из нескольких ингредиентов — селедку под шубой и оливье.