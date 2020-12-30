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Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

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Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Самым вредным на праздничном столе считается хлеб, заявила диетолог Анжелика Дюваль. Ее слова передает портал «Царьград».

По словам врача, новогодние праздники долгие, они приводят к набору лишних килограммов. Изобилие хлеба на новогоднем столе также может стать поводом для обращения за помощью к специалисту, добавила диетолог. Она призвала следовать принципам правильного питания и отказаться от этого продукта в праздники.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья — они могут вызвать пищевое отравление. Например, нельзя хранить долго холодец, так как его срок годности не более суток. Не стоит также долго хранить салаты из нескольких ингредиентов — селедку под шубой и оливье.

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