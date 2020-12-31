Умер джазовый пианист Клод Боллинг

Во Франции в возрасте 90 лет скончался джазовый пианист, композитор Клод Боллинг. Об этом на своей странице в Twitter написала актриса Брижит Бардо.

Смерть композитора наступила в больнице Сен-Клу. Музыкант страдал от различных патологий. Точная причина смерти не сообщается.

По словам Бардо, Боллинг ушел, унося с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни и веселые песни.

На счету Клода Боллинга, родившегося в Каннах 10 апреля 1930 года, — сотни разноплановых произведений и музыки к фильмам. Во Франции его считают «эталоном джаза»