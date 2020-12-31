Дипломаты рассказали об эвакуации россиян из зараженного Уханя

Китайский город Ухань, ставший очагом эпидемии коронавируса нового типа, был очень безлюдным во время локдауна, а выбраться из него получилось только при содействии российских властей. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказали первые секретари российского посольства в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков.

Дипломаты ровно год назад, после первого закрытия Уханя, отправились в зараженный город, чтобы провести эвакуацию находящихся там россиян. Они рассказали, что на подъезде к городу заметили полное отсутствие машин, и что в аэропорту, где они решили собрать сограждан, не было ни души.

Вернуться в Пекин на машине сначала не получалось: местные власти собирались посадить работников российского МИД на карантин вместе со всем городом.

«Мы семь часов ждали решения местной администрации Уханя, у которой были чрезвычайные полномочия, то есть даже центральное правительство не имело полного императивного влияния, оно не могло сказать: сделайте так. Необходимо было договариваться, МИД мог только рекомендовать правительству Уханя», — рассказал Цыганков.

Дипломаты заявили, что даже если бы имели об опасности вируса такие знания, как сейчас, все равно отправились бы в Ухань, чтобы вызволить соотечественников.