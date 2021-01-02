Во Франции по традиции сожгли сотни машин в Новый год

В новогоднюю ночь по всей Франции неизвестные подожгли 861 автомобиль. Об этом со ссылкой на закрытые данные полиции и жандармерии страны сообщает радиостанция Europe 1.

Год назад было зарегистрировано 1457 поджогов, рекорд за всю историю. На этот раз правоохранительные органы не стали указывать число сгоревших машин в списке происшествий по итогам празднования Нового года.

Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал от префектов не публиковать информацию, чтобы избежать любых намеков на соревнования по числу таких преступлений среди молодежных групп. Традиции поджигать автомобили в ночь на 1 января в республике много лет, но власти ничего не могут поделать с ней.

С 1 января в 15 французских департаментах ужесточили ограничения. Отныне комендантский час в них начинается с 18:00. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь объяснил, что эксперимент продлится неделю, после чего власти изучат его результат.

В России значительное количество инцидентов в новогодние праздники связано с пиротехникой. В этом году пожар начался в сочинском лесу близ села Верхний Юрт. Лесная подстилка горела на площади 500 квадратных метров.