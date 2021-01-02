Байден заявил о желании сотрудничать с Константинопольским патриархом

Избранный президент США Джо Байден в ответном письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил о желании сотрудничать с ним. Содержание послания опубликовано на сайте патриархата.

В письме Байден поблагодарил Варфоломея за «добрые слова и добрые пожелания». Он подчеркнул, что избрание на президентский пост для него большая честь, и напомнил, что впереди у него и избранного вице-президента Камалы Харрис много работы. «Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время», — добавил политик.

Сообщается, что к письму Байден сделал рукописную приписку. «Будьте здоровы. Нам нужно ваше руководство», — написал он патриарху.

Как отмечает РИА Новости, ранее Байден и Варфоломей встречались несколько раз. Кроме того, у избранного президента США хорошие отношения с американской греческой диаспорой.

15 декабря стало известно, что Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Нынешний американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».