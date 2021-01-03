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Полицейский оплатил украденные продукты после разговора с воровками

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Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский полицейский из штата Массачусетс оплатил продукты, которые две женщины украли, после разговора с ними. Об этом сообщает The Hill.

Сотрудник правоохранительных органов, который 20 декабря прибыл по вызову о краже в магазине, узнал о том, что две воровки пошли на преступление, чтобы прокормить своих детей и накрыть рождественский стол. Вместо того, чтобы возбуждать уголовное дело, офицер полиции предписал женщинам не появляться возле продуктового магазина, которые они обокрали, и вручил им подарочную карту на 250 долларов, чтобы преступницы смогли оплатить продукты.

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США. Переодетые в костюмы полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки.

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