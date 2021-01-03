Премьер-министр России Михаил Мишустин отреагировал на смерть актера Владимира Коренева, известного по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Премьер отметил, что актер отдавал себя без остатка театру Станиславского, зрителям и ученикам. Он добавил, что Коренев обладал редким талантом и уникальным мастером перевоплощения, а также был органичным и убедительным в любом образе.

«Благородство, галантность, искренность — именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной. И потому фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью и любовью зрителей самых разных поколений», — отметил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что актера запомнят незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству.

Ранее президент России Владимир Путин также прокомментировал смерть Владимира Коренева. Он отметил, что талантливые и запоминающиеся работы актера в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории российской культуры.

2 января стало известно, что Владимир Коренев умер после заражения коронавирусом в возрасте 80 лет.

Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.