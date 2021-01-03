Итальянцы поспорили из-за «Вечернего Урганта»

Новогодний выпуск передачи «Вечерний Ургант», пародирующий эстрадные шоу 80-х, вызвал споры среди итальянцев. Опубликованное на YouTube видео за несколько дней набрало более 3,7 миллиона просмотров и попало в российские и итальянские тренды.

Специальный выпуск, названный Ciao, 2020! («До свидания, 2020!»), оформили на итальянский манер. Названия всех групп и имена артистов были изменены. К примеру, ведущий Иван Ургант стал Джованни Урганти. Участие в шоу приняли рэпер Niletto, певица Клава Кока, Ольга Бузова, Егор Крид, Little Big и другие звезды.

Материалы по теме «Дух свободы» Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава «Место для деградации» TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?

Шоу заметили как обычные итальянцы, так и СМИ. У большей части оно вызвало восторг. «Невероятное зрелище. Чистое веселье!» — пишут жители Италии в комментариях под видео, обсуждая, какая песня им больше понравилась. Газета La Repubblica в свою очередь охарактеризовала шоу как комичный шедевр и гротескную сатиру. «Но прежде всего [это] признание в любви Италии и нашей местной мелодичной песне», — пишет издание.

В то же время некоторые итальянцы не согласились с такой оценкой. «В Италии такое шоу вызвало бы скандал, потому что оно неполиткорректно. Среднестатистический итальянец не понял бы иронии», — отметили пользователи. Портал tgcom24, к примеру, счел, что русские высмеивают итальянское телевидение. «Они хорошо нас знают, а потому понимают, как нанести удар ради издевательства, которое граничит с весельем», — говорится в статье.

Сам Ургант в беседе с ТАСС предположил, что причина успеха шоу в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. «Многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены», — сказал он.