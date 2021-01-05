Минкульт объяснил «поддержку» ЛГБТ-фестиваля

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала сообщение о якобы поддержке ведомством ЛГБТ-фестиваля «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит ТАСС.

Глава министерства назвала чушью и клеветой информацию о том, что она взяла проведение мероприятия на личный контроль. Кроме того, этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкульта, напомнила она. «Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», — заключила Любимова.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в соответствии с российским законодательством Минкультуры ведет перечень проводимых на территории страны международных кинофестивалей на календарный год. При этом попадание в перечень не означает финансовой или информационной поддержки мероприятий со стороны ведомства.

Также в министерстве культуры пообещали пересмотреть в этом году критерии отбора. Так, изменения коснутся механизма подачи заявок и требований к проведению всех фестивалей.

3 января издание Eurasia Daily написало, что Любимова поручила провести ЛГБТ-кинофестиваль и взяла его проведение под личный контроль. Так портал интерпретировал приказ № 1692 Минкультуры от 24 декабря 2020 года.

Международный фестиваль «Бок о бок» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Фильмы, которые на нем демонстрируются, раскрывают темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности. При этом мероприятие традиционно сопровождается скандалами.