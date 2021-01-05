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Зараженным коронавирусом отключили кислород в больнице Египта

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youtube.com/Islam Channel

Тяжело больным коронавирусом в палатах интенсивной терапии отключили кислород и оставили умирать в больнице «Аль-Хусейния» в мухафазе Эш-Шаркийя в Египте. Кадры с места событий опубликовал портал Islam Channel на своем YouTube-канале.

На них показано, как пациентов, предположительно больных COVID-19, отключили от подачи кислорода. Врачи и медсестры вокруг сидят на полу, родственники зовут на помощь. Слышно, как снимающий видео мужчина повторяет «Все умерли, все умерли». Помимо этого, Islam Channel добавил кадры из другой больницы, где больные также страдают от нехватки кислорода — где конкретно сделаны кадры, не уточняется.

По факту смерти как минимум четырех пациентов уже начали расследование. Некоторые политики отрицают, что больные погибли из-за нехватки кислорода, однако другие обвиняют врачей в халатности: они якобы не предприняли ничего, чтобы спасти пациентов.

«Согласно моим источникам, врач интенсивной терапии рассказал директору больницы о нехватке кислорода как минимум за час [до смерти пациентов]», — заявил местные депутат Саид Рахмо, его цитирует Middle East Eye.

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