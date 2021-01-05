Президент России Владимир Путин пообещал выплатить проиндексированные пенсии без сбоев. Об этом он заявил во вторник, 5 января, во время совещания по социальным вопросам в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Он отметил, что с 1 января 2021 года проходит процесс индексации пенсий на 6,3 процента. Уточняется, что это выше уровня инфляции.

«Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Надеюсь, что здесь никаких сбоев не будет», — сказал президент России. Путин также попросил правительство подготовить и предоставить доклад, насколько оперативно была проведена кампания по единовременным выплатам в 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. В этом же отчете он потребовал подсчитать количество семей, которым были перечислены данные средства.

Помимо этого, российский лидер напомнил, что с 1 января также должна заработать отдельная мера поддержки «нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет». «Теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило», — добавил Путин, пояснив, что эта мера поддержки поможет семьям «выбраться из бедности и получить определенный доход».

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