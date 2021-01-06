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Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки Трампа пересмотреть итоги выборов

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: BENOIT TESSIER / Reuters

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки действующего президента США Дональда Трампа пересмотреть итоги выборов. Об этом он написал в статье для The Economist.

Шварценеггер отметил, что никаких сомнений в том, кто победил по итогам голосования, нет. Он подчеркнул, что продолжать этот абсурд глупо и зло. По словам актера, он как иммигрант, американец и республиканец просто не может оставаться в стране.

Артист также рассказал, что вырос на руинах страны, которая отказалась от демократии и столкнулась с последствиями этого. Отмечается, что Шварценеггер родился в Австрии, которая в 1938 году была оккупирована нацистской Германией.

5 января Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги, прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах. Позже издание The New York Times сообщило, что Пенс отказался изменять результаты выборов по воле Трампа.

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