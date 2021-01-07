Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже интимным видео

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Об этом сообщает Marca.

«Это решение абсурдно и несправедливо. Бензема не в чем обвинять», — заявил адвокат футболиста Сильвен Кормье. Бензема подозревается в передаче требований шантажистов Вальбуэна.

В 2015 году злоумышленники получили видео интимного характера с участием Вальбуэна. Предполагается, что шантажисты вышли на связь с Бензема, который передавал партнеру по сборной их требования. Сам форвард «Реала» обвинения отвергает.

В том же году Бензема был исключен из сборной Франции. В результате нападающий пропустил чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира 2018 года в России, ставший победным для французов.