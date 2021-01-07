Начальник ГРУ раскрыл самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию

Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков раскрыл самое сложное решение в свой работе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, самое сложное «да» было связано с визитом президента России Владимира Путина в Сирию в прошлом году, где он должен был гарантировать безопасность российского лидера. «У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», — уточнил Костюков.

Начальник ГРУ отметил, что было много «неясных моментов». При этом ответственность также несли множество других структур — Федеральная служба охраны (ФСО), российские и сирийские партнеры и коллеги. «Это все консолидировалось в одном месте», — сказал он. Тем не менее круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким и все отнеслись к задаче максимально ответственно.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что визит президента России в Дамаск пытались представить как поездку министра обороны страны Сергея Шойгу. «Мы должны были организовать выполнение всех задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий», — объяснил он.

Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года, где он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.

В Сирии с весны 2011 года идет гражданская война. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки.