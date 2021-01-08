В Китае раскрыли правду о женитьбе на россиянках

Житель Китая Цзиму Чутянь раскрыл правду о женитьбе на русской девушке на основе впечатлений своей подруги. Его рассказ приводит «ИноСМИ».

Он рассказал, что у его подруги есть русская знакомая, которая вышла замуж за китайца. Они познакомились, когда та училась в Китае. До замужества она поняла, что ее муж очень ответственный человек и всегда заставлял ее чувствовать себя в безопасности, заботился о ней и был внимательным. «После замужества русская красавица сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит», — написал автор.

Чутянь заявил, что невыносимым делает жизнь русской жены алкоголь. Так, в Китае распитие спиртного носит консервативный характер. По его словам, в сознании многих жителей страны все еще непозволительно разрешать девушкам выпивать.

При этом автор рассказа подчеркнул, что россияне — это «боевая нация», в которой и мужчины, и женщины умеют выпивать. «В России, когда нет других занятий, любят ходить в бары и ночные клубы, чтобы выпить, и выпивающие девушки — еще более распространенное явление», — заметил он.

Также Чутянь отметил, что русские по своему характеру не любят, когда их кто-то ограничивает. По словам русской девушки, ее китайский муж не против, если иногда она выпивает, но при этом намекает, что девушкам не следует много пить. «Люди могут завидовать женитьбе на русской красавице, но есть один маленький китаец, который чувствует себя совершенно беспомощным», — заключил автор.

В июне прошлого года в Китае назвали три недостатка россиянок, из-за которых некоторые иностранцы опасаются брать их в жены. Так, первое препятствие к браку с россиянкой — различия в менталитете и культуре. Другой важной причиной невозможности супружеского союза он назвал дерзкий характер русских женщин. Кроме того, россиянки все делают спустя рукава, неаккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела.