Мир
 
Последние новости
Трамп отказался молчать после блокировки аккаунта в Twitter
Twitter пообещал заблокировать любой предоставивший слово Трампу аккаунт
В США открестились от заявлений о новом штамме коронавируса
Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть
Стало известно о первой погибшей в результате схода лавины в Норильске
Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России
Демократы в Конгрессе США начали подготовку к импичменту Трампа
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
Новости партнеров
Прослушать новость

Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского главы, страна заложила основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получила гарантию укрепления связей с Пекином.

Ранее Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в отношении страны не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в американской администрации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи
Ким Чен Ын заявил о планах Северной Кореи совершенствовать ядерное оружие
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы