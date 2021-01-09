Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского главы, страна заложила основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получила гарантию укрепления связей с Пекином.

Ранее Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР. Он выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в отношении страны не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в американской администрации.