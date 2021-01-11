В Раде увидели намерение кабмина «утопить» граждан Украины в долгах

Cопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что решение правительства повысить стоимость коммунальных платежей в стране продиктовано намерением утопить граждан в долгах. Об этом он написал в Facebook.

Так, политик увидел в действиях кабмина намерение угодить западным партнерам. Он также заявил, что грядущее повышение цен может стать не единственным в текущем году. «Из-за пандемии многие и так лишились работы, число бедных людей выросло, но Зе-команде (окружению президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») плевать», — написал Рабинович.

Он пояснил, что по новым тарифам среднестатистическая украинская семья будет платить за двухкомнатную квартиру в среднем на тысячу гривен (около 2,6 тысячи рублей) больше, чем в прошлом году. «А для тех, кто живет в частном доме, платежки придут с космическими суммами», — добавил депутат.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Повышение цен спровоцировало акции протеста в нескольких регионах страны.