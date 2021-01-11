Путин рассказал об усилиях России по урегулированию конфликта в Карабахе

Посреднические усилия Москвы были направлены на устойчивое прекращение огня в Нагорном Карабахе и урегулирование конфликта, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 11 января.

По словам Путина, усилия российской стороны были направлены на то, «чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня». Он поблагодарил участников встречи за позитивную оценку действий со стороны РФ.

Ранее в ходе встречи Путин констатировал, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. Он оценил нынешнюю обстановку в Нагорном Карабахе как спокойную.

Пашинян и Алиев прилетели в Москву утром 11 января для обсуждения ситуации в регионе после заключения трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в Карабахе.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.