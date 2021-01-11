Инфекционист спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

Новый подъем заболеваемости COVID-19 произойдет в России через одну-две недели. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, прогнозировать рост можно на основе анализа данных о динамике острых респираторных вирусных инфекций в течение года. Так, графики заболеваемости ОРВИ за 2018-2019 и 2019-2020 года демонстрируют те же тенденции, что наблюдаются сейчас.

«По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года», — сказал инфекционист, добавив, что точные цифры предсказать сложно, но «подъем обязательно будет».

Он объяснил, что наблюдаемый новогодний спад связан с тем, что многие россияне проводят этот праздник в кругу семьи. Из-за этого цепочка передачи инфекции прерывалась быстрее. При этом серьезное снижение интенсивности эпидемии произойдет, только когда иммунитет к коронавирусу появится минимум у 80 процентов населения, заключил Вознесенский.

Ранее ученый говорил, что в 2021 году ситуация с пандемией в стране может развиваться по двум сценариям. В одном случае вирус не будет мутировать, и эпидемия закончится благодаря массовой вакцинации. Во втором коронавирус станет сезонным заболеванием за счет постоянных мутаций, и прививаться надо будет каждый год, как от гриппа.