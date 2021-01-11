Россия
 
Последние новости
Водитель самосвала «что-то протирал» в момент ДТП с военной колонной под Москвой
Число пострадавших в смертельной аварии с военной колонной достигло 24
Задержан водитель самосвала после автокатастрофы с колонной Минобороны
Украинские полицейские создали группировку для хищения кабелей госспецсвязи
Европейской стране понадобилось рекордно много газа
На Украине прогремел взрыв в детском саду
Учительница умерла на уроке в российской школе
Меркель заявила о праве Трампа на свободу слова
Манучаров объяснил любовь россиян к «огонькам» крестьянским генетическим кодом
Российский миллиардер купил дворец в Англии рядом с королевской резиденцией
Новости партнеров
Прослушать новость

Число пострадавших в аварии с колонной военных автобусов под Москвой выросло

Перейти в «Мою Ленту»

Число пострадавших в аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье выросло. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, пострадали более 20 человек, они поступили в Красногорскую больницу. Он добавил, что в учреждение людей доставили попутные машины.

Как сообщили в МВД, пострадали 15 человек, передает РИА Новости.

Перед этим сообщалось о восьми пострадавших. Еще четыре человека погибли.

Авария произошла на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского. По данным источника ТАСС, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов. На кадрах одного из очевидцев видно, что один из автобусов смят и спереди, и сзади. На месте работают спасатели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа причина смертельной аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье
Четыре человека погибли в аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье
Появилось видео аварии с колонной военных автобусов под Москвой