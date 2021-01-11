Число пострадавших в аварии с колонной военных автобусов под Москвой выросло

Число пострадавших в аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье выросло. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, пострадали более 20 человек, они поступили в Красногорскую больницу. Он добавил, что в учреждение людей доставили попутные машины.

Как сообщили в МВД, пострадали 15 человек, передает РИА Новости.

Перед этим сообщалось о восьми пострадавших. Еще четыре человека погибли.

Авария произошла на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского. По данным источника ТАСС, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов. На кадрах одного из очевидцев видно, что один из автобусов смят и спереди, и сзади. На месте работают спасатели.