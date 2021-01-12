В России разработали препарат из коры березы для профилактики коронавируса

В России разработали препарат из коры березы и лишайников для профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его разработчика, главного научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Бориса Кершенгольца.

По его словам, якутские ученые завершили вторую фазу клинических испытаний препарата «Бетукладин» против вируса. Кершенгольц рассказал, что заболеваемость среди тех, кто проживал вместе с зараженными коронавирусом, была в 13 раз ниже у принимавших препарат по сравнению с остальными.

Доктор биологических наук отметил, что БАД также помогает пациентам в острый период болезни: ее прием уменьшает длительность и тяжесть острой фазы на 45-53 процента. Помимо этого, «Бетукладин» способствует реабилитации тех, кто тяжело перенес вирус. Он помогает справиться с такими последствиями коронавируса, как быстрая утомляемость и депрессия.

Ранее китайские врачи сообщили, что три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью. Согласно информации специалистов, 63 процента пациентов жалуются на утомляемость или мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26 процентов говорят о проблемах со сном, а 23 процента — о тревожности или депрессии.