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К Алиеву и Пашиняну перед встречей с Путиным отправили российских медиков

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Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента РФ

К премьер-министру Армении Николу Пашиняну и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным отправили российских медиков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 12 января, со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Автор статьи отмечает, что Песков не уточнил, зачем группы российских медиков вылетали в Ереван и Баку, но «не трудно предположить зачем». «Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление РНК коронавируса и антител», — пишет Андрей Колесников.

Пашинян и Алиев прилетели в Москву утром 11 января для обсуждения ситуации в регионе после заключения соглашения о полном прекращении огня в Карабахе.

По итогам переговоров, которые прошли в Кремле, Путин констатировал последовательную реализацию трехсторонних договоренностей. Он оценил нынешнюю обстановку в Нагорном Карабахе как спокойную. Президент России также поблагодарил коллег за приезд в Москву для обсуждения имеющихся вопросов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. В рамках реализации положений договора в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией.

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