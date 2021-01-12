Мужчина оставил официантке чаевые и забрал их назад из-за двух вопросов

Пользователь портала Reddit анонимно рассказал, как забрал оставленные официантке чаевые из-за ее непрофессионального поведения и двух нетактичных вопросов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Мужчина ужинал с другом в местном китайском ресторане. Он объяснил, что ввиду ограничений из-за COVID-19 им пришлось бронировать столик и делать заказ через сайт. По его словам, официантка подходила к ним только один раз, когда приносила блюда. Других контактов с персоналом у рассказчика и его приятеля не было.

Счет вышел на 30 долларов (2,2 тысячи рублей), и мужчина решил оставить чуть больше 15 процентов чаевых, доложив сверху 5 долларов (около 370 рублей). Посетитель подчеркнул, что блюда, которые он заказывал, были вкусными.

Официантка взяла со стола клиентов чек с наличными и ушла. Когда рассказчик и его друг уже собирались уходить, сотрудница вернулась с пятидолларовой купюрой и спросила: «Вам не понравилась еда? Где остальная часть чаевых?» Гостю не понравилось, в какой манере официантка разговаривала с ним, поэтому он забрал купюру и покинул заведение, не сказав ни слова.

«В тот моменты мы оба решили, что поведение официантки было непозволительным; ведь она вела себя так, будто мы ей совсем ничего не оставили, — отметил он. — С официанткой, устроившей конфликт, мы почти совсем не контактировали. Она принесла нам еду, и на этом все». Мужчина спросил у пользователей сети, правильно ли он поступил.

«В твоем случае разница между 15 и 20 процентами чаевых составляла всего доллар, так что я не пойму, сколько она рассчитывала получить?» — негодовали комментаторы. «15 процентов — вполне достаточно, а ты оставил даже больше. Правильно сделал, что забрал чаевые у этой официантки», — писали другие юзеры. «Я рад, что ты забрал пять долларов назад… А ей повезло, что ты не попросил ее уволить, хотя она это заслуживала», — соглашались третьи.

Ранее сообщалось, что в американском городе Раскин, штат Флорида, посетитель пиццерии South Shore Pizza оставил 2020 долларов (около 150 тысяч рублей) в качестве чаевых официанту. Пользователи сети похвалили клиента за добрый поступок.

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