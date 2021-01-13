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Россия не нашла доказательств обвинениям Ирана в сотрудничестве с «Аль-Каидой»

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Фото: AP

Россия считает, что обвинения США в адрес Ирана по поводу сотрудничества республики с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) безосновательны. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у Москвы нет данных о связях Тегерана с «Аль-Каидой»: российская сторона не нашла подтверждения обвинениям госсекретаря США Майка Помпео.

«Такое впечатление, что господин Помпео под занавес президентства Дональда Трампа хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран», — предположил Кабулов.

12 января сообщалось, что Помпео собирается обнародовать данные американской разведки и на их основе обвинить Тегеран в том, что он укрывал лидеров террористов и поддерживал «Аль-Каиду».

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