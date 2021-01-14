Преодолевшего 13 тысяч километров голубя задумали убить

В Австралии задумали убить гоночного голубя, который преодолел 13 тысяч километров по Тихому океану. Об этом сообщает The Guardian.

Кевин Челли-Берд (Kevin Celli-Bird) из австралийского штата Мельбурн обнаружил у себя во дворе необычного голубя с синей повязкой на лапе 26 декабря 2020 года. Птица пила воду из фонтанчика, австралиец покрошил ей печенье. На следующий день Челли-Берд заметил, что голубь никуда не улетел. Австралиец прозвал его Джо в честь Джо Байдена.

Как выяснилось, Джо — гоночный голубь. Он пропал во время соревнований в американском штате Орегон 29 октября. Скорее всего, птица попала на грузовой корабль и таким образом пересекла океан. Австралиец вычислил владельца птицы, проживающего в Алабаме, но тот не брал трубку.

В четверг, 14 января, с Челли-Берд связались представители Австралийской службы карантина и инспекций. Его спросили, может ли он помочь в поимке голубя. Австралиец признался, что может подойти к птице на расстояние около 50 сантиметров, после чего она отлетает в сторону.

Чиновники задумались о найме ловца птиц, который поможет поймать Джо. После этого голубя усыпят, так как он может быть разносчиком болезней и представлять угрозу для местной фауны.

В мае сообщалось, что полиция Индии освободила из-под ареста пакистанского голубя, которого подозревали в шпионаже. Он три года провел в неволе.