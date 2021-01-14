Уфимской художнице пригрозили расправой из-за ее картин с обнаженными башкирами

Уфимская художница Алена Савельева пожаловалась в полицию на угрозы, после публикации своих рисунков. Об этом она сообщила телеканалу «Дождь».

Девушка рассказала, что ей и ее родственникам начали поступать угрозы расправой из-за ее рисунков. В своих последних работах девушка изобразила полуобнаженных людей в предметах башкирского народного костюма. По словам Савельевой, эти изображения были лишь набросками к картинам, которые она планировала нарисовать.

Она сообщила, что это началось после того, как один из бывших лидеров признанной экстремистской организации «Башкорт» Руслан Габбасов опубликовал пост в «ВКонтакте» с призывом устроить самосуд над ней. По словам художницы, она не хотела никого задеть или обидеть. Однако национальный активист отметил, что герои рисунков преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде». Он заявил, что Савельева «перешла ту тонкую грань, которую преступать опасно», и обвинил ее в «откровенном издевательстве над башкирами».

Девушка отметила, что ей поступали сообщения от незнакомых людей с целью назначения очной встречи. Некоторые представлялись журналистами или потенциальными покупателями картин. Ей угрожали и предупреждали, что ее родные и близкие могут пострадать, если она попытается скрыться.

29-летняя художница направила скриншоты переписок в правоохранительные органы. Отдел полиции №10 УМВД по Уфе начал проверку, возбуждено уголовное дело.