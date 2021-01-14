Американская гольфистка сравнила тест на коронавирус с оральным сексом

Американская гольфистка Пейдж Спиранак сравнила тестирование на коронавирус с оральным сексом. Об этом сообщает New York Post.

В ходе подкаста Playing Around ведущий пожаловался на дискомфорт во время сдачи мазка из полости рта. На это спортсменка ответила журналисту, что теперь тот понимает, что чувствуют женщины.

«Парни — слабаки, им не нравится, когда у них что-то во рту. А когда у девушек в такой ситуации голова еще и опущена вниз, они считают это потрясающим», — добавила Спиранак.

Спиранак занималась гольфом в университете, на профессиональном уровне спортсменка выступала в 2015-2016 годах. Затем она сосредоточилась на карьере модели.

1 июня российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов описал эмоции от сдачи анализов на коронавирус. Спортсмен назвал тестирование унизительной процедурой.