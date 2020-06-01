Российский боец ММА назвал сдачу теста на коронавирус унизительной процедурой

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сдал тест на коронавирус. Процедуру проведения анализа спортсмен снял на видео и выложил в своем аккаунте в Instagram.

Россиянин удивился внешнему виду врачей, находящихся в масках и защитных костюмах, а также испытал неприятные ощущения. Исмаилов назвал сдачу теста унизительной процедурой.

Исмаилов известен по выступлениям за Absolute Championship Akhmat (ACA). На его счету 13 побед и три поражения в смешанных единоборствах, еще один бой завершился вничью. В следующем поединке он должен встретиться с Александром Емельяненко.

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