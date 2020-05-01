Боец MMA ответил пообещавшему защитить звезду «Реальных пацанов» Волкову

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов в Instagram ответил соотечественнику Александру Волкову, пообещавшему защитить звезду «Реальных пацанов» Николая Наумова.

Исмаилов посчитал, что Волкову не стоило вмешиваться в конфликт. «Ты очень высокий, от того и понимание до твоей головы долго доходит. Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься. Не дашь Николая в обиду? Че? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — заявил он.

30 апреля Волков отреагировал на угрозы Исмаилова в адрес Наумова, заявив, что каждый имеет право на собственное мнение. Он пообещал не дать актера в обиду.

29 апреля Исмаилов опубликовал в Instagram отрывок из интервью Наумова, в котором тот назвал бойца шоуменом и предрек ему поражение в поединке против Александра Емельяненко. В ответ Исмаилов пригрозил Наумову «поменять окрас шеи на бордово-красный».

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