Российский боец MMA ответил раскритиковавшему кавказский народ Тактарову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в Instagram прокомментировал высказывания актера Олега Тактарова, раскритиковавшего кавказский народ.

Исмаилов выложил фрагмент интервью с участием Тактарова, в котором тот рассуждал о дестабилизирующих действиях со стороны Кавказа и необходимости «гасить этот очаг прямо на корню». В ответ на это боец сказал: «Нет, не дебил. Он просто болван. Просто болван».

21 апреля Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца «проституткой и гондоном». В ответ Тактаров заявил, что Емельяненко для него умер и захотел разобраться с ним в темной комнате.

Исмаилов известен по выступлениям за Absolute Championship Akhmat (ACA). На его счету 13 побед и три поражения в смешанных единоборствах, еще один бой завершился вничью. В следующем поединке он должен встретиться с Александром Емельяненко.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, победив американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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