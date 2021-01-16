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В Китае смоделировали варианты развития пандемии COVID-19

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Фото: Tingshu Wang / Reuters

Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов смоделировала варианты развития пандемии COVID-19 в 2021 году. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Как считают специалисты из Китая, в худшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов в течение двух ближайших месяцев. Руководитель исследования Сюй Цзяньго отметил, что одна пятая от общего числа заражений в мире придется на США. Кроме того, к началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов.

Для реализации наиболее оптимистичного сценария необходимо, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок. Кроме того, правительства стран должны принимать лишь эффективные меры. Однако, согласно подсчетам ученых, еще триста тысяч человек умрут от COVID-19 по всему миру к началу марта этого года.

По мнению специалистов, главная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Таким образом, адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Представитель организации отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что после праздников «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше».

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