Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» сообщил о налете на заведение

Группа неизвестных совершила налет на кафе Stalin Doner, где продавали шаурму. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала его владелец Станислав Вольтман в субботу, 16 января.

По его словам, на заведение, находящееся в московском Коптево, напали рано утром, около 4:30. Трое мужчин в капюшонах и масках стали громить вывеску и логотип места, названного в честь Иосифа Сталина.

Вольтман добавил, что с собой неизвестные взяли лестницу и инструменты. За 20 минут они разбили вывеску и стекла, однако потом собрали мусор и осколки от фасада. Лишь после этого хулиганы ушли.

Stalin Doner стал скандально известным местом из-за своей тематики, сообщает РИА Новости. Точку, в которой можно было купить шаурму, оформили портретами Сталина и советскими надписями. При этом работники общепита были одеты в форму сотрудников НКВД, в том числе во время приготовления шаурмы.

Позже заведением заинтересовалась полиция. Вскоре работу Stalin Doner приостановили, а продавца попросили покинуть рабочее место. Владелец заявлял, что не нарушал законов и намерен возобновить работу.