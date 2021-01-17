79-летняя Вивьен Вествуд обнажилась во имя природы

Британский дизайнер Вивьен Вествуд устроила откровенную фотосессию во имя природы. Снимки и видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

79-летняя модельер сфотографировалась в экстравагантном платье, прикрывавшем ее фигуру лишь спереди. Ноги, плечи, руки и спина Вествуд были полностью обнажены. Она подписала пост «Спасем мир» и дала ссылку на сайт активистов борьбы с глобальным потеплением, а в видеороликах призвала беречь планету и не загрязнять ее.

Комментаторы назвали дизайнера королевой, богиней, легендой и иконой века. Пост набрал 111 тысяч лайков за сутки.

Вивьен Вествуд — основоположница стиля панк в моде. Отличительные черты ее одежды — асимметрия и модификация исторических костюмов.

В середине 1970-х годов Вествуд разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года она представляет свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.

Помимо своей основной деятельности, Вествуд много занимается экоактивизмом. В 2016 году она также просила премьер-министра Великобритании выпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа из посольства Эквадора и не арестовывать его.