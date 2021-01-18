В России выявили 22 857 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 857. Общее количество инфицированных достигло 3 591 066. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 18 января.

Заболевшие есть во всех регионах страны. Больше всего случаев — 3679 — зафиксировано в Москве. Следующими по росту заболеваемости за сутки идут Санкт-Петербург (3287 случая) и Московская область (1381 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (2 и 1 случай соответственно).