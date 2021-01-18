В СК захотели ужесточить уголовную ответственность для физлиц

В Следственном комитете (СК) России поддерживают ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом заявила заместитель председателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью газете «Известия».

Леоненко напомнила, что по закону срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, тогда как у индивидуальных предпринимателей — всего два года. По ее словам, даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей последние могут избежать наказания уже через 24 месяца после совершения преступления. Тогда как в случае с юрлицом для привлечения к ответственности оставалось бы еще восемь лет. «Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — добавила она.

Исходя из этого, в СК предложили разрешить Федеральной налоговой службе направлять материалы следователю не через два месяца, в течение которых должник обязан возместить ущерб, а сразу. «Наше мнение — это слишком долго. Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла», — пояснила Леоненко. По ее словам, за это время может быть уничтожена необходимая документация и выведено имущество.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Минфине захотели упростить российскому бизнесу выплату налогов. Нововведения позволят компаниям и ИП без уточнения вида, срока внесения платежа и принадлежности к бюджету оплачивать страховые взносы, налоги, торговые сборы единым поручением.