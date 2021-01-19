На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии

Фигуру генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии установят на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Высокореалистичный манекен появится в рамках экспозиции, посвященной атомному проекту страны. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

Сообщается, что у фигуры будет вандалостойкое стеклопластиковое туловище и имплантированные натуральные волосы. Стоимость костюма для Берии с учетом НДС составит, согласно смете, 99 тысяч рублей. Помимо генерального комиссара госбезопасности, на выставке появятся еще 26 манекенов: среди них — Курчатов, девушка-технолог, красноармеец и другие. Общую стоимость контракта с учетом поставок реквизита и художественного оформления выставки в павильоне атомной энергии оценили в 1,3 миллиарда рублей.

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Глава департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заявил изданию «Подъем», что Берия, несмотря на неоднозначность его фигуры, является руководителем советского атомного проекта, и совсем избежать его упоминания невозможно.

«Конечно, парень непростой. Но когда мы говорим об истории Великой Отечественной войны, говорить о ней без упоминания Гитлера — тоже странно. Игриво его убрать — я получу больше претензий по этому поводу», — объяснил представитель корпорации.

«Это часть экспозиции, она построена как фильм. Там люди идут и попадают, например, в кабинет Сталина, и там находится Берия. Это такое иммерсионное представление, а он один из экспонатов, один из персонажей всего этого показа», — рассказал Черемисов.

Он добавил, что «против истории не попереть». «Мы не касаемся политических вопросов. Нас тоже мучила эта история, а там же еще и Сталин всем этим руководил. Но куда деться. Мы постараемся сделать все это интеллигентно», — заверил представитель «Росатома».

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