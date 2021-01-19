Модель придумала купальник для женщин с большой грудью

Модель придумала купальный костюм для женщин с большим бюстом и порадовала поклонников. Об этом сообщают журналисты портала Daily Star.

Звезда онлайн-платформы OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату, Авианна Элиза (Aviannah Elise) опубликовала фотографию в купальнике собственного дизайна pentaquini: название образовано от слово pentagon («пятиугольник») и bikini («бикини»).

Согласно материалу, верх купального костюма выполнен в виде пятиугольника. По словам модели, такая форма бюстгальтера лучше удерживает бюст большого размера. «В моем бикини я чувствую себя более защищенной. Такая модель лифа комфортней купальников других марок», — подчеркнула 33-летняя Элиза.

Подписчики оценили дизайн вещи и написали об этом в комментариях под размещенным постом, который набрал больше девяти тысяч лайков. «Какой необычный дизайн!», «Выглядишь потрясающе», «Сексуально и надежно одновременно», «Превосходная», — высказывались поклонники.

В ноябре 2019 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала безболезненный способ подтянуть грудь. Знаменитость поделилась роликом, в котором показала, как правильно приподнять бюст с помощью тейп-ленты ее собственного бренда SKIMS.